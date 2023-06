’MartedìDiVino’, la rassegna iniziata con successo

È iniziata, riscuotendo successo, la rassegna ’MartedìDiVino’. Si tratta di degustazioni made in Romagna che avranno luogo ogni martedì fino all’1 agosto all’enoteca ’Osteria Retrogusto’a Savignano in piazza Amati, in pieno centro storico.

Sara Santini, la titolare, ha voluto organizzare questi aperitivi in collaborazione con le aziende del territorio che hanno avuto gravi dall’alluvione creando lo slogan ’Aiutiamo i nostri produttori bevendo romagnolo’. Le degustazioni hanno inizio alle 18.30, sono libere ed è presente il produttore che potrà rispondere a qualsiasi domanda.