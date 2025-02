’Marzo delle donne’ ad alta voce. Spettacoli, incontri e recital sulla condizione femminile

È una bordata fantasmagorica di proposte il "Marzo delle Donne 2025" che inizia sabato 1° marzo per concludersi il 28. Sulle ali dello slogan "I diritti delle donne sono i diritti dell’umanità" l’ampia rassegna cesenate plana su tutti i generi di spettacolo, comunicazione, coinvolgimento, incontro e confronto. L’elenco delle iniziative è assai corposo e sarà comunicato giorno per giorno, intanto però è disponibile sul sito del Comune che l’ha messo a punto con il contributo di numerose associazioni presenti all’interno del "Forum sui generis" e coordinato dall’assessora alle politiche delle differenze Giorgia Macrelli. L’obiettivo è chiaro: tenere accesi i riflettori sulla condizione femminile, perseguire l’uguaglianza e combattere i femminicidi. Si comincia domani a voce alta. Ci sono infatti in programma le prove generali di una singolare iniziativa che chiama a raccolta tutte le donne da "0 a 100 anni" che vogliano far parte di un flash mob canoro (320 2787112 il cell a cui dare disponibilità) dal titolo "Voci senza paura".

L’iniziativa vera e propria sarà di scena l’8 marzo alle 16 in piazza del Popolo. Ma nel pomeriggio di domani c’è un altro appuntamento di grande respiro: alle 16,30 in biblioteca il pittore, critico d’arte e scrittore Massimo Pulini presenza il suo libro "Il diario di Elisabetta Sirani", dedicato alla breve e intensissima vita della più importante pittrice del Seicento bolognese. Che altro segnalare tra i 27 appuntamenti che si dipanano tra laboratori, testimonianze, libri autobiografici e non, storia delle donne nel passato, camminate letterarie, immagini, poesia, musica, proiezioni cinematografiche, piece teatrali, podcast, giochi a tema, letture sceniche, proiezioni di documentari?

Il 4 marzo presso il Dipartimento di Psicologia si svolgerà un evento interattivo aperto agli studenti. Giornata intensa venerdì 7 marzo: l’azione si sposta a Sant’Egidio e a Montiano e, in serata, c’è teatro a Villachiaviche e a Sarsina.

Per la Giornata internazionale dedicata alla donna che ricorre l’8 marzo si aprono le porte del Centro Donna Centro antiviolenza di Cesena (via Aldini 26). Chiunque vorrà avere di prima mano dettagli su come il Centro ha presidiato il tema dell’uguaglianza di genere troverà le operatrici che illustreranno le azioni intraprese in questi anni, mentre in Pinacoteca si svolgerà il laboratorio esperienziale "Svela la tua opera d’arte". Alle 15 si prosegue con la camminata solidale "Wir Cammina".

Si presenta accattivante l’iniziativa del 12 marzo programmata sul palcoscenico del Bonci: storie di viaggio di 7 donne all’interno del progetto teatrale "Il volo delle fenici". Curiosità anche per la presentazione del libro di Nogaye Ndiaye, scrittrice italiana di genitori senegalesi, "Universo parallelo. Il paradigma del privilegio" in programma il 26 marzo alle 16,30 in Malatestiana.

In serata, nello stesso giorno, concerto e recital di poesie al Victor di San Vittore con Francesca Romana Perrotta. Si chiude il 28 con lo spettacolo del collettivo cantautrici. Creativo ed efficace nel suo messaggio visivo il manifesto della rassegna realizzato da cinque studentesse del Liceo Classico Monti che illustra in modo plastico la sorellanza tra donne provenienti da realtà diverse.