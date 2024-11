"Mattia Piscaglia sei sempre nei nostri cuori"

Cesenatico ricorda Mattia Piscaglia a sei anni dalla sua prematura morte. La famiglia del ragazzo deceduto il 6 novembre 2018 a soli 22 anni, ha organizzato una messa che sarà celebrata lunedì sera alle 19.30, alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Goretti, nel quartiere Madonnina-S.Teresa. In un manifesto, i genitori hanno voluto ricordare Mattia con una bella foto del giovane, la frase "sei sempre nei nostri cuori" e lo scudetto dell’Inter, la squadra del cuore di Mattia, che proprio quella tragica sera di sei anni fa il 22enne stava seguendo in televisione durante una partita contro il Barcellona. Le tante persone che volevano bene a Mattia abbracceranno la madre Daniela, papà William, la sorella Sara e le persone a lui più care. In città quasi tutti conoscevano Mattia, anche perché il padre è uno dei pescatori più noti e la mamma era la segretaria del Circolo Nautico ed è una donna impegnata da sempre nel volontariato. I cesenaticensi non li dimenticano, perché provano tuttora un grande rispetto e tanta commozione, per la scomparsa di un giovane nato con seri problemi cardiaci, ma che nonostante ciò conduceva una vita serena. Nel nome di Mattia, la famiglia Piscaglia, ha donato dei defibrillatori e, se oggi sta compiendo importanti passi il progetto "Cesenatico Cardiosicura", il merito è anche di Mattia, della sua famiglia, dei volontari e delle tante persone che non lo dimenticano.

g.m.