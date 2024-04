Max Cimatti e i ’sognatori’ sul palco del teatro Audax

Domani alle 21.15, Max Cimatti con la collaborazione con l’associazione Tade porta nel Teatro Audax a Villa Chiaviche, Via Cervese 2720, "The Dreamers", i sognatori che stravolsero il mondo. In un periodo storico dove le "mancanze", vere o presunte, si fanno sempre più sentire i maggiori latitanti sembrano essere proprio i sogni, il credere fortemente nel cambiamento e trovare le energie per attuarlo. E allora la voce di Max Cimatti a trasporta i presenti in quegli anni ‘60 dove erano i sogni il vero motore e la spinta vitale delle nuove generazioni ma anche causa delle delusioni e disillusioni che ne sono conseguite. A distanza di anni magari sono quegli stessi sognatori che si ritrovano a rimpiangere quel periodo e a non vedere ora nei giovani tutta quella energia, quel desiderio di dare la propria impronta al presente e al futuro Max racconterà quindi il tramonto degli anni ‘60, con i loro sogni di fratellanza, di emancipazione e di riscatto. Le lotte, le utopie, la musica, alcuni dei personaggi più iconici e significativi: il sacrificio di Jan Palach, il millesimo gol di Pelé, ma anche i pugni alzati di Smith e Carlos, il primo trapianto di cuore della storia, le parole di Martin Luther King, i moti studenteschi del ‘68, i tre giorni di Woodstock, un viaggio a Macondo, il rifiuto di Muhammed Alì, l’utopia dell’isola delle Rose e tanto altro. Introduzione di Manuela Gori. Biglietto d’ingresso 10 euro.