’Menopausa a tutta salute’, domani la camminata

In riviera volge alle battute finali "Menopausa a tutta salute", il ciclo di incontri gratuiti promossi dall’Ausl per informare le donne sugli aspetti fisiologici e psicologici della menopausa. Il progetto ha due corsi: l’incontro con un esperto dietista e, grazie al contributo del Dipartimento di Sanità Pubblica, la partecipazione ad un laboratorio di cucina e ad una camminata dove mettere in pratica alcuni consigli in tema di corretta alimentazione e movimento. Al Museo della Marineria per un mese si sono tenuti appuntamenti con diversi professionisti esperti di Ausl Romagna, tra cui un ginecologo, uno psicologo, un medico di famiglia, un’ostetrica e una dietista. Il prossimo si terrà domani, lunedì, alle 15, sempre al Museo della Marineria, dove il dottor Vito Mazzone, tecnico dell’attività motoria, accompagnerà le donne ad una bella, piacevole e salutare passeggiata per le vie di Cesenatico, della durata di circa due ore, sensibilizzandole sull’importanza di avere un corretto stile di vita, il cui primo passo è l’attività fisica. A seguire, la settimana successiva, lunedì 16 dicembre, le partecipanti sono invitate invece alla Scuola regionale alberghiera e della ristorazione gestita dallo Ial Emilia-Romagna sul lungomare nel primo tratto di Valverde, per una lezione dalle 14 alle 18 sul tema "L’arte di cucinare", per imparare a preparare piatti buoni e salutari.

g.m.