Mercoledì ritorna Azzurro come il Pesce: protagonista la vongola

A Cesenatico è iniziato il conto alla rovescia per Azzurro come il Pesce, la manifestazione enogastronomica che si terrà da mercoledì 24 a domenica 28 aprile. In cabina di regia ci sono il Comune e le associazioni Confesercenti e Confcommercio, con il contributo di RomagnaBanca Credito Cooperativo.

Dopo l’alice e la cozza, regine delle ultime due edizioni, quest’anno protagonista sarà la vongola, ingrediente principe di un piatto presentato dagli stand gastronomici e personaggio degli approfondimenti culturali in programma. In viale Anita Garibaldi ci saranno gli stand di Arice Confesercenti e Arte Confcommercio, con varie proposte centrate sui piatti tipici della cucina marinara romagnola.

La motonave New Ghibli, ormeggiata lungo il porto canale all’altezza di piazza Ciceruacchio, accoglierà a bordo gli ospiti con le specialità marinare, mentre in piazza Pisacane dove c’è la statua di Garibaldi, il consorzio Cogemo presenterà degustazioni di vongole a prezzi sempre contenuti. Sempre a Levante in viale Leonardo da Vinci si potranno assaggiare i piatti con "Il pesce di Cesenatico", preparati dall’associazione Pescatori a casa vostra. Dall’altra parte del porto canale, nella zona dello Squero, sull’asta di Ponente si troverà lo stand gastronomico "Dedicato al mare" dell’associazione Tra il Cielo e il Mare, mentre nel cortile del Museo della Marineria si potrà gustare "Il pesce della solidarietà" nello stand dei volontari Amici della Ccils.

Fra gli eventi collaterali da segnalare il mercatino di artigianato e prodotti tipici in via Mazzini, via Saffi, piazza Ciceruacchio, viale Anita Garibaldi e via del Porto.

