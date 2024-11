Messa in sicurezza delle strade comunali

Sono iniziati i lavori di consolidamento e di messa in sicurezza sulle strade comunali di Casanova-Pagno-Chiavezzano, con le risorse del commissario Figliuolo. Presto partiranno altri 5 cantieri. Lo comunica l’amministrazione comunale di Sarsina, che poi aggiunge: "Ringraziamo i cittadini che vi abitano, per la loro fattiva collaborazione e la pazienza necessaria per affrontare i temporanei disagi. Grazie altresì all’ufficio tecnico comunale per il proficuo lavoro svolto. La ditta esecutrice dei lavori è la cooperativa C.l.a.s. di San Piero in Bagno.