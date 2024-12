Mignani vede il bicchiere mezzo pieno: "Buona prestazione, è mancato solo il gol"

Seconda sconfitta consecutiva senza segnare per il Cesena, che chiude il girone d’andata con un ko interno. Mister Mignani non sembra essere particolarmente preoccupato. "La squadra non mi ha dato sensazioni negative – ha detto a fine gara –, abbiamo lavorato bene in questa partita cercando di sfruttare gli spazi che la Cremonese ci ha lasciato. Se gli attaccanti non segnano, il gol può arrivare anche da inserimenti di altri giocatori, come da Celia che ha creato delle occasioni importanti. Nei primi 20 minuti abbiamo sofferto il possesso palla avversario, ma alla lunga siamo cresciuti. E’ mancata soltanto la rete". Quanto alle scelte della formazione titolare: "Parlare dopo è più semplice. Per come immaginavo la partita e come l’abbiamo preparata credo che i ragazzi l’abbiano interpretata bene, soprattutto Kargbo e Antonucci hanno fatto secondo me un bel lavoro. Van Hooijdoonk ha caratteristiche diverse, predilige il gioco spalle alla porta rispetto che l’attacco alla profondità. Secondo me non era la sua partita ideale, anche se con il senno di poi si possono dire tante cose".

Nelle ultime partite ci sono stati alcuni cambiamenti tattici nella disposizione in campo, tra cui un tentativo di passaggio alla difesa a 4. "Credo che la squadra stia lavorando bene – dichiara Mignani –, a volte cambiare qualcosa può aiutare a sorprendere l’avversario. Ho provato a valorizzare i giocatori mettendoli nelle loro zone predilette di campo, tra cui Tavsan entrato dalla panchina, e secondo me abbiamo fatto bene sia a destra che a sinistra. Ci sono tante soluzioni sulle quali stiamo ragionando e possono essere utilizzate sia dall’inizio che a gara in corso".

Due gare consecutive a secco per i bianconeri, e per la prima volta nessun gol segnato in una partita casalinga. Mignani parla così del momento poco favorevole in zona gol: "Nella prima parte di stagione abbiamo segnato con grande regolarità, senza mai stravolgere il nostro modo di giocare. Si tratta solo di un momento dove raccogliamo meno di quanto ci meritiamo e questo dispiace molto, perché i ragazzi hanno dato l’anima e hanno il diritto di tornare a casa a testa alta". Pesa l’assenza del capocannoniere del campionato Christian Shpendi. L’allenatore è ancora particolarmente cauto sul rientro del centravanti: "Shpendi migliora, ma scenderà in campo soltanto quando starà davvero bene. Ancora non so bene quando rientrerà, ma le partite si giocano anche senza di lui e bisogna cercare di fare bene anche quando non c’è".

A parlare, poi, Giacomo Calò, che vuole dare carica alla squadra dopo le ultime due sconfitte: "Il gol è la cosa principale che è mancata nelle ultime due partite, è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo fatto la nostra partita, ci è mancato solo segnare. E’ un momento difficile, ma bisogna andare avanti e provare a vincere le prossime". Secondo il centrocampista, per affrontare i momenti brutti bisogna comunque mantenere il giusto equilibrio: "Non dobbiamo rovinare o distruggere nulla, bisogna solo continuare a lavorare e farlo con grande fiducia. Tra tre giorni si rigioca, vogliamo subito dimenticare questa sconfitta. A inizio anno chiunque avrebbe firmato per avere questi punti al termine del girone d’andata, per una squadra neopromossa sono tanti. Nonostante le ultime sconfitte siamo ancora in quella zona di classifica, questo significa che abbiamo fatto una grande prima parte del girone".

