Mini abbonamento per il girone di ritorno

Un mini abbonamento dedicato alla seconda parte della stagione. Il Cesena Calcio in queste ore ha lanciato una nuova iniziativa promozionale volta a fidelizzare i suoi comunque già fedelissimi tifosi. ‘Nove partite, un solo abbonamento’ è la proposta che caratterizza la nuova campagna pensata per permettere di assistere alle restanti partite del campionato Serie B in programma all’Orogel Stadium Dino Manuzzi a un prezzo agevolato. Il pacchetto potrà essere sottoscritto a partire dalle 9 di oggi online sul sito Vivaticket, oppure fisicamente presso il Coordinamento Club n via Veneto 19 (telefono: 0547 632502), muniti di un documento di identità valido. Di seguito il dettaglio dei prezzi per ciascun settore. La categoria ‘ridotto’ vale per donne, over 65, invalidi oltre il 50%, militari e Under 18. Non sono disponibili come sempre tagliandi per la Curva Mare, già esaurita. Tribuna vip: intero, 540 euro (vecchio abbonato 450); ridotto, 360 euro; under 14, 22 euro. Tribuna vip compreso di servizio hospitality: intero, 900 euro (810 per i vecchi abbonati); ridotto, 720; under 14, 22. Tribuna numerata: intero, 225 euro (220 per i vecchi abbonati); ridotto, 180, under 14, 22. Distinti superiori: intero 150 euro (135 per i vecchi abbonati); ridotto, 120; under 14, 22; distinti inferiori: intero 130 euro (117 per i vecchi abbonati); ridotto, 100; under 14, 22. Nei distinti superiori e distinti inferiori è prevista anche la possibilità di sottoscrivere il pacchetto ‘Family’, pensato per i nuclei familiari composti da due genitori e almeno un figlio minore di 14 anni. Per i distinti superiori il prezzo è di 245 euro, per i distinti inferiori è di 210. Una famiglia con più figli interessata alla sottoscrizione, dovrà aggiungere 15 per ogni altro under 14 e 40 per ogni under 18. La campagna promozionale terminerà domenica 12 gennaio 2025 alle 15.15.