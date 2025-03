Morto a 87 anni il fondatore di Pneus Market

Cesena dice addio a uno degli storici gommisti della città, caposaldo di un passaggio di consegne che dura da quattro generazioni e che anche oggi è sinonimo di una famiglia nota e stimata per l’impegno e la professionalità messi sul lavoro. La famiglia Benzi ha perso Alfredo Giorgio, che aveva 87 anni, figlio del fondatore dell’attività ‘Pneus Market’ che si affaccia sulla via Emilia e che era nata negli anni Quaranta. Alfredo Giorgio era dunque succeduto al padre e poi aveva passato il testimone ai figli, aggiungendo il fatto che ora in officina c’è pure il nipote a dare manforte alla squadra. Anche dopo essere andato in pensione, non aveva smesso di frequentare i locali all’interno dei quali ha trascorso una parte importantissima della vita, salutando i clienti e ‘supervisionando’ le operazioni quotidiane forte della sua grande esperienza. Il funerale verrà celebrato domani alle 9 nella chiesa di San Pietro.