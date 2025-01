Morto Luciano Biasini, il ricordo dell’Endas e del Pri forlivese

Il Partito Repubblicano di Forlì desidera ricordare l’amico Luciano Biasini, morto venerdì a Bologna a 92 anni. Persona capace e leale Luciano Biasini è stato un amico e un punto di riferimento morale, capace di anteporre sempre l’interesse comune al proprio. La sua scomparsa lascia un grande vuoto. Erede di una grande famiglia repubblicana (era cugino di Oddo Biasini, ministro della Cultura e deputato per 5 legislature Odo Biasini), Luciano Biasini era Ordinario di “Analisi Numerica” all’Università degli Studi di Ferrara, ma ha sempre mantenuto l’impegno per il “Suo” circolo repubblicano a San Giorgio di Cesena e l’mpegno per l’ENDAS, di cui è stato a lungo Presidente regionale. Il PRI di Forlì si unisce al cordoglio della famiglia, dell’ENDAS, del Suo circolo e di tutta la comunità repubblica romagnola, che sempre si è rivolta a lui per consigli e indicazioni morali.

Alessandra Ascari Raccagni

Segretario Consociazione

forlivese del PRI

***

Abbiamo appreso con profondo dolore la notizia della scomparsa dell’amico Luciano Biasini, un protagonista della storia dell’ENDAS Cesenate. Con la scomparsa del professore Luciano Biasini, l’associazionismo perde un grande e caro amico sempre attivo di idee e in perenne movimento, che ha anche retto l’ENDAS Regionale per quasi 30 anni con capacità, tenacia e grande disponibilità. Come non ricordare che, nonostante l’età, te lo ritrovavi nei luoghi più impensabili e in maniera inaspettata o ti telefonava semplicemente per chiedere come andavano le cose e se avevi bisogno di aiuto o cosa facevi nel tuo circolo che potesse interessare al resto della comunità ENDAS. Ai suoi familiari, ai suoi cari e a coloro che lo hanno sempre considerato un punto di riferimento il nostro più profondo cordoglio.

Paolo Severi

Presidente Comitato Provinciale ENDAS Cesena