"Muri imbrattati ai licei Alpi e Righi, scuole o Comune li ripuliscano"

Il capogruppo della Lega Enrico Sirotti Gaudenzi stigmatizza l’imbrattamento di muri privati e pubblici, in particolare di due scuole, con scritte, disegni, grafiti. "Questo atto – afferma - rappresenta non solo un reato ma anche un abuso nei confronti degli altri cittadini, come qualsiasi azione dettata da maleducazione, menefreghismo e scarso senso civico".

"Alla nostra attenzione - prosegue - sono arrivate molteplici segnalazioni sull’aumento a Cesena di muri deturpati da imbrattamenti non assimilabili a street art, cosa assai diversa, e in particolare allo stato dei muri esterni del liceo linguistico statale Ilaria Alpi e del liceo scientifico Augusto Righi in piazza Aldo Moro, dove da tempo campeggiano in gran numero scritte, disegni e grafiti che trasmettono un’idea di incuria e abbandono in contrasto con l’esigenza di decoro e pulizia da parte della nostra comunità". "Di qui – prosegue Sirotti Gaudenzi – la presentazione di un’interrogazione per sapere quale sia l’opinione della Giunta comunale su quanto segnalato e se sia consapevole dell’idea di degrado trasmessa da scritte, grafiti e disegni. La richiesta è di relazionarsi con la dirigenza scolastica per sapere se ci sia l’intenzione di procedere al ripristino dei muri esterni delle strutture e, in caso di risposta negativa, se intenda mettere a punto un piano di intervento per ripulire questi ed altri muri". Sirotti Gaudenzi chiede anche se l’amministrazione intenda sollecitare un potenziamento degli strumenti di sorveglianza degli istituti scolastici.