Muvit, un laboratorio artigianale al femminile per il miele di qualità

A Sogliano al Rubicone la sindaca Tania Bocchini ha visitato Muvit Srl, un laboratorio artigianale tutto al femminile che produce miele biologico di qualità. Fondato da due donne intraprendenti, Ekaterina Muteva ed Alena Vitkouskaya, Muvit rappresenta un esempio luminoso di imprenditoria femminile nella comunità soglianese. La passione per il miele, che va oltre il semplice alimento, ha guidato le fondatrici di Muvit nella creazione di Creamoro, un prodotto che sposa la tradizione apistica italiana con l’innovazione e il rispetto per l’ambiente. Questo miele cremoso, ottenuto da una lavorazione a freddo che conserva intatte le preziose qualità organolettiche della materia prima, porta avanti la gloriosa tradizione italiana del miele in una forma innovativa e sostenibile. Ciò che distingue Muvit è il suo impegno a favore della qualità. Per Muvit, la salvaguardia delle api e la promozione di pratiche sostenibili non sono solo un dovere, ma una missione fondamentale. Ha detto la sindaca Tania Bocchini: "Muvit rappresenta un esempio brillante di imprenditoria femminile nella nostra comunità. Sono estremamente orgogliosa del lavoro svolto da Ekaterina Muteva ed Alena Vitkouskaya nel promuovere la tradizione del miele italiano in modo innovativo. Il successo di Muvit e del suo miele Creamoro è un tributo alla determinazione, alla passione e all’impegno delle donne imprenditrici che si distinguono nel panorama locale e nazionale. Continueremo a sostenere e promuovere iniziative come questa che uniscono tradizione e innovazione per un futuro migliore".

e. p.