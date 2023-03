Nasce la Dmo per aiutare e promuovere il turismo

di Giacomo Mascellani

In consiglio comunale questa sera si parlerà di turismo, un tema sempre particolarmente importante e sentito ovviamente da tutti. Fra gli argomenti all’ordine del giorno c’è infatti la creazione della Dmo, la Destination management organization (si tratta dell’organizzazione di gestione della destinazione), il cui compito è promuovere il territorio turistico di Cesenatico, la sua immagine turistica a livello nazionale e soprattutto internazionale, valorizzare gli eventi esistenti e favorirne di ulteriori, generando così una nuova attrazione e canalizzando i flussi turistici verso la città.

Per questo progetto verrà attivata una Cabina di regia, il cui compito è ricoprire le funzioni di organo per la concertazione sulle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo del turismo, focalizzandosi in particolar modo sull’attività di programmazione, promozione, valorizzazione del brand, oltre a rappresentare lo strumento della partecipazione, della consultazione e del confronto tra gli attori pubblici e privati della filiera turistica, finalizzando il tutto alla strutturazione di un modello fondato sulla collaborazione e sulla concertazione.

La finalità primaria della Cabina di regia è quindi quella del confronto tra i soggetti pubblici e privati, al fine di consentire a ciascuno di essi di offrire il proprio contributo per la definizione di strategie comuni, per la realizzazione di una progettazione totalmente partecipata.

La Cabina di regia opera nei limiti finanziari stabiliti dall’Amministrazione comunale e fornisce pareri e proposte a carattere consultivo. Questo organo sarà composto di 14 rappresentanti, di cui 2 nominati dal Comune di Cesenatico, che sono l’assessore al turismo Gaia Morara che assume il ruolo di presidente ed il sindaco Matteo Gozzoli o un suo delegato.

Invece le sei associazioni di categoria, che sono Adac Federalberghi, Cooperativa stabilimenti balneari, Confesercenti, Confcommercio, Cna e Confartigianato, nominano ciascuna 2 rappresentanti, di cui uno è il presidente dell’associazione o un suo delegato. Su volontà del presidente, possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, quando e se ritenuto utile per il raggiungimento delle finalità, il direttore e il presidente di Apt Servizi ed il direttore e il presidente di Visit Romagna, o altri esperti di settore. L’attività della Cabina di regia sarà supportata dal personale dell’Ufficio Turismo e sarà convocata almeno una volta ogni tre mesi, individuando un ordine del giorno da seguire.