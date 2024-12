Natale speciale,. Pet therapy nella casa di riposo

Dopo la pandemia, in questo ultimo anno si è tornati alla normalità cercando di introdurre all’interno della struttura della Casa di Riposo di Savignano, a cura della cooperativa L’Aquilone, attività che potessero stimolare vecchie e nuove emozioni anche grazie a nuovi amici a quattro zampe e ai loro padroni/addestratori. Dice Matteo Masala responsabile assistenziale della Casa Residenza Anziani: "L’evento ’Una carezza per Natale’, è stato pieno di sorprese ed emozioni con protagonista il miglior amico dell’uomo, coordinato da personale specializzato in materia. Il tutto grazie alla collaborazione tra la direzione della Cra e il centro di educazione cinofila - Extrema Thule con sede a Cesenatico. Quanto la Pet-Therapy potesse essere efficace sull’uomo si è letto da tanti anni, ma sicuramente il vederlo e il provare emozioni con i propri occhi è diverso".