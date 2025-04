Natascia Salsi segretario generale

Natascia Salsi è il nuovo segretario generale del Comune di Cesenatico. Ha preso servizio dallo scorso febbraio ed il suo contratto con il Comune di Cesenatico è in convenzione con il Comune di Bagno di Romagna.

Il segretario generale svolge nei confronti del consiglio comunale compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

Natascia Salsi sostituisce il precedente segretario Ugo Castelli, il quale aveva terminato il servizio con il raggiungimento dell’età pensionabile.

Natascia Salsi, 49 anni, originaria di Cesena, è avvocato; dopo aver esercitato la libera professione in uno studio di professionisti, dove si è occupata di diritto amministrativo, ha cominciato la sua carriera presso un distaccamento territoriale dell’ufficio legale del Ministero del Lavoro.

Ha ricoperto inoltre il ruolo di segretario generale nei comuni di Mercato Saraceno, Mondaino, Montegridolfo e Maiolo nella provincia di Rimini.

Il sindaco Matteo Gozzoli ha voluto personalmente ufficializzare l’ingresso della nuova segretaria generale del Comune nei quadri dell’ente pubblico: "La dottoressa Salsi sta lavorando con noi da alcuni mesi dopo la sostituzione di Ugo Castelli che è andato in pensione, e colgo questa occasione per augurarle buon lavoro e una buona permanenza a Cesenatico. I consiglieri comunali, gli assessori che compongono la giunta, io e tutti i tecnici, abbiamo avuto modo di conoscerla in questi primi mesi, impostando subito un rapporto lavorativo proficuo e di alto profilo che sono certo proseguirà nel tempo a beneficio del nostro comune".

g.m.