Nidi, contributi per abbassare le rette annuali

Le famiglie con bambini piccolissimi avranno un importante aiuto pubblico. La giunta comunale ha approvato una delibera con le linee guida adottate per l’applicazione della misura messa in campo dal progetto della Regione Emilia-Romagna, dedicato ai bambini iscritti ai servizi nidi pubblici e privati convenzionati. A Cesenatico sono stati riconosciuti 83.107 euro, quindi oltre 10mila in più rispetto ai 72.559 euro dello scorso anno. Il Comune li erogherà ai gestori pubblici e privati dei servizi educativi da zero a tre anni del territorio. Questo contributo andrà a ridurre le rette dei nidi e a beneficiarne saranno le famiglie con dichiarazione Isee non superiore a 26mila euro. Per questo anno scolastico sono 103 i bambini beneficiari, contro gli 87 dell’anno scorso. La delibera stabilisce tre fasce di redditto per i contributi. Le famiglie con Isee compreso tra 0 e 10mila euro sono inserite in Fascia 1, quelle da 10.001 a 18mila sono in Fascia 2 e quelle con Isee da 18.001 a 26mila euro sono inserite in Fascia 3. All’interno di questi scaglioni, l’Amministrazione comunale ha deciso di operare un ulteriore distinguo per tarare il contributo in modo differente tra i bambini iscritti a servizi a tempo pieno e quelli iscritti a servizi part-time. I bambini inseriti in Fascia 1 che frequentano il tempo pieno sono 20 e ognuno di loro potrà contare su uno sgravio massimo di 1.069 euro nel caso di frequenza al servizio per l’intero anno educativo (10 mesi di frequenza), mentre quelli che frequentano part-time sono 6 e ognuno di loro potrà contare su uno sgravio massimo di 930 euro; i bambini inseriti in Fascia 2 che frequentano il tempo pieno sono 30 e ognuno di loro potrà contare su uno sgravio massimo di 855 euro, mentre quelli che frequentano un servizio part-time sono 12 e potranno contare su uno sgravio di 742 euro; i bambini inseriti in Fascia 3 tempo pieno sono 25 e ognuno potrà contare su uno sgravio massimo di 641 euro, mentre quelli che frequentano il part-time sono 10 e ognuno di loro potrà contare su uno sgravio di 557 euro. In base alle rette delle varie strutture (Piccolo Mare - Arcobaleno con posti comunali, Sezione Primavera Fabbri, Sezione Primavera Schuster, Nido Il Girasole, Spazio Bimbi e Pgea A Casa di Jenny), i beneficiari avranno un risparmio che va dall’11% fino al 46% della retta totale annua. Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Emanuela Pedulli sottolineano l’importanza del progetto: "Queste consistenti riduzioni, assieme al bonus asilo nido Inps, possono arrivare anche all’azzeramento delle rette. A partire da quest’anno il progetto educativo può contare sul sostegno di un Fondo sociale europeo e questo ci consente di aiutare più famiglie".

Giacomo Mascellani