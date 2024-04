Nido d’infanzia Girasole. Ospite l’esperto dietista per parlare con i genitori Il dietista Giuseppe Rivieccio parlerà dell'importanza della sana alimentazione per i bambini al nido Girasole 2 di San Mauro Pascoli. Ultimo appuntamento del ciclo "In dialogo con i genitori" organizzato dall'Unione Rubicone e Mare. Aperto a tutti i genitori interessati, partecipazione gratuita.