"Non mi sono mai ammalata"

Adelina Vasai, che vive in Italia da 30 anni dopo che si è trasferita dall’Albania, non si sottoporrà al vaccino antinfluenzale perché ritiene di non averne bisogno. "Non farò il vaccino perché non mi ammalo mai. Sono 30 anni che vivo in Italia e non ho mai avuto un’influenza pesante in questo lungo perioso. Sono molto fortunata e il mio fisico ha sempre reagito bene a qualsiasi forma influenzale. Ho fatto i vaccini contro il Covid, come era giusto che fosse. Non sono contro i vaccini perché vedo che sono importanti. Ho cresciuto due figlie e le ho sottoposte a tutte le vaccinazioni. Non ho più avuto un’influenza dal 2018 e non ho fortunatamente problematiche di salute".