Raffiche di vento, numerosi interventi per piante cadute

Numerosi interventi di pulizia, manutenzione e rimozione sono stati effettuati ieri mattina in città, dopo le violente raffiche di vento della notte. In particolare, i tecnici provinciali sono intervenuti lungo via Celincordia, rimuovendo alberi e rami caduti sulla carreggiata. Inoltre, un pioppo è stato rimosso dal Verde pubblico comunale e dai cantonieri tra l’Osservanza e Ponte Abbadesse, lungo il vialetto della Pace. Un altro intervento di rimozione di una pianta interesserà l’alveo del fiume Savio, all’altezza del ponte vecchio, area di competenza dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.