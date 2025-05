Non rispetta l’obbligo di stare in casa: arrestato

Non ha osservato il dispositivo del Tribunale di Forlì che gli aveva vietato di uscire di casa dalle 21 alle 7 del mattino dopo e invece all’1 di notte era ubriaco in giro a Cesena fuori da un locale e stava disturbando e molestando, con tre suoi connazionali, clienti e passanti. Così è finito in carcere un cittadino marocchino di 47 anni.

Il fatto è accaduto nella notte fra il 13 e il 14 in un locale di corso Garibaldi a Cesena. Sono stati avvisati i carabinieri della Compagnia di Cesena che, giunti sul posto con due pattuglie, non hanno però trovato nessuno dei quattro individui che avevano dato vita al parapiglia.

Ma dopo una rapida ricerca ne hanno bloccato uno in via Serraglio: un marocchino 47enne ubriaco con diversi precedenti e raggiunto già dalla misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di permanenza nel Comune di Cesena e soprattutto di non uscire di casa dalle 21 alle 7. Ma lui dopo ancora all’una dopo la mezzanotte era in giro per strada, ubriaco a molestare le persone. Ieri mattina l’arresto è stato convalidato e il giudice gli ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere ed è finito in prigione a Forlì.