Nuova asta per l’hotel Orchidea. Si parte da 319mila euro

Domani, a Cesenatico, sarà battuto all’asta l’hotel Orchidea, un albergo a tre stelle con 44 camere situato in via Archimede, a Villamarina. Anche questa struttura ricettiva, al pari di altre presenti in riviera e oggetto di provvedimenti del tribunale di Forlì-Cesena, in precedenza era già andata all’asta più volte, ma nessuno aveva accettato di versare la somma richiesta inizialmente partita dalla perizia effettuata dall’esperto incaricato dallo stesso tribunale. Per questo motivo la base d’asta questa volta partirà da 318.937,5 euro e, in caso di più persone interessate all’acquisto, il rialzo minimo dovrà essere di 5mila euro. Sarà anche possibile offrire una cifra al ribasso, ma di almeno di 239.203 euro, una cifra con la quale è persino difficile acquistare un appartamento medio e senza particolari pretese. Ricordiamo che l’albergo lo scorso anno fu proposto a 756mila euro, in marzo a 567mila euro e in luglio a 425mila euro, ma nessuno si presentò per fare una proposta a tali cifre.

Del resto questa struttura ricettiva necessita di lavori di radicale ristrutturazione per essere competitiva con i moderni alberghi che offrono servizi ed impianti più all’avanguardia. Tuttavia oggi le ristrutturazioni hanno costi alti per i rincari dei materiali e la difficoltà a reperire imprese. Ed è proprio l’aspetto economico a frenare l’interesse. Nei prossimi mesi altri alberghi presenti nei quattro comuni rivieraschi della costa di Forlì-Cesena saranno battuti al miglior offerente.

Giacomo Mascellani