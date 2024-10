Nuova lapide per i caduti, oggi la cerimonia

Questa mattina, alle 11, al palazzo municipale in via Marino Moretti sul porto canale, in occasione dell’80esimo anniversario della liberazione di Cesenatico dal nazifascismo che risale al 20 ottobre 1944, sarà svelata la lapide realizzata in memoria dei caduti civili e militari della Seconda Guerra Mondiale. La targa ha anche un qr code collegato al sito istituzionale del Comune, con una pagina dedicata all’elenco delle vittime e alle loro informazioni. All’inaugurazione parteciperà anche una rappresentanza degli studenti delle scuole medie di Cesenatico, che leggeranno i nomi dei caduti in una staffetta della memoria. Sempre nell’ambito delle iniziative legate alla liberazione, domani mattina alle 9 una delegazione in rappresentanza delle forze politiche, sociali, combattentistiche e miliari, partirà dal municipio e si recherà a deporre corone di alloro nei luoghi che ricordano i Caduti Partigiani a Ponte Ruffio, alla Rocca di Cesena e al Cimitero di Cesenatico, dove alle 10.30 verrà celebrata una messa in ricordo della 264 vittime. Sono molte le iniziative: il 25 ottobre alle 21, al Museo della Marineria, andrà in scena "Caro Giacomo, cara Velia - Lettere d’amore di Giacomo Matteotti e Velia Titta", con Elena Baredi, Stefano Fariselli e Mino Savadori, a cura della sezione di Cesenatico dell’Anpi e della Cgil di Forlì-Cesena.