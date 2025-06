Nuova rete del gas a Longiano. Investimento da 230mila euro

Nuova rete del gas in via Caselle a Longiano lunga oltre un cilometro per un vosto di 230mila euro. A partire da oggi inizierà la prima fase dei lavori di Hera per l’installazione della rete del gas a servizio delle abitazioni di via Caselle nel Comune di Longiano. Verrà avviata la posa della linea di distribuzione del gas lunga circa 710 metri per servire le numerose case e aziende sparse lungo la via Caselle: la nuova tubazione si collegherà alla rete esistente in acciaio, attraversando la strada provinciale 85, denominata via Scodella. Per la realizzazione di questo primo stralcio, la durata dei lavori sarà di circa 45 giorni, per un investimento di 160mila euro. Il secondo stralcio prevede un’estensione della rete in via Caselle per ulteriori 300 metri, per un investimento di 70mila euro. Il progetto non prevede la realizzazione degli allacci per le singole proprietà, che verranno completati in un secondo momento, una volta terminata la posa della linea principale e delle derivazioni, e in base alle richieste di allaccio delle utenze interessate. Per minimizzare i disagi, l’azienda assicura che per la realizzazione della rete verrà allestito un cantiere mobile e temporaneo lungo il percorso e che durante i lavori saranno adottate tutte le misure necessarie per regolare il traffico, garantendo la sicurezza e permettendo l’accesso alle proprietà private nella zona. Hera ricorda che per segnalazione guasti, rotture, emergenze varie è sempre attivo il numero verde gratuito di pronto intervento 800.713.666 per il servizio gas. e. p.