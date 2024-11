Nuova Virtus Cesena. Arriva la terza sconfitta

Terza battuta d’arresto per la Fse Progetti Nuova Virtus Cesena che in casa, nel campionato di basket femminile di serie B, si è dovuta arrendere (46-70) a una Chemco Puianello, più attrezzata e più pronta. La squadra ospite ha in effetti schierato una batteria di lunghe importanti coadiuvate da esterne molto esperte: il tutto si è tradotto, già dal primo quarto, in un dominio offensivo sotto le plance di Olajide. Sul fronte cesenate invece si è vista tanta confusione offensiva causata prima di tutto dalla forte pressione che Puianello è riuscita a mettere sulle esterne romagnole, con la sola Clementi che ha provato a dare una scossa nel finale del periodo (10-18 al10’). Nel secondo quarto per la Nuova Virtus Duca, ma soprattutto Currà, hanno offerto qualche spunto interessante sia in attacco che in difesa, ma Puianello ha sempre risposto colpo su colpo con Olajide, inarrestabile sotto canestro e Dettori che con 10 punti nel solo secondo periodo ha allungato il distacco dalle padrone di casa (26-39 al 20’). Il terzo quarto è stato ancora più complicato per la squadra di coach Chiadini, riuscita ad andare a canestro praticamente solo con Duca, mentre le ospiti hanno raccolto punti da tutte le atlete entrate in campo, dimostrando una potenza offensiva forse tra le più efficaci del campionato (37-58 al 30’). Nell’ultimo periodo Cesena ha dato fondo alle ultime energie rimaste con un assalto all’arma bianca, ma alla squadra ospite è bastato gestire l’ampio margine già acquisito per portare a casa il risultato fin troppo facilmente.

Il prossimo appuntamento per le cesenati, ora seste in classifica a quota 10 punti in coabitazione con le ‘Basketball Sisters’ di Piumazzo di Modena, è in programma il primo dicembre, in trasferta contro Valtarese, che insegue la Nuova Virtus con due punti in meno.

Il tabellino cesenate: Guidi ne, Gori, Giorgini ne, Clementi 9, Pollini 2, Battistini 9, Cedrini ne, Duca 13, Andrenacci 2, Currà 9, Bianconi 2, Morri ne. All: Chiadini. Ass: Andreoli, Fullin.