Nuova Virtus, il ko brucia: "Adesso subito il riscatto"

C’è amarezza in casa Nuova Virtus dopo la sconfitta nello scontro diretto per i piani altissimi del torneo di basket femminile di serie B contro Valdarda. Le cesenati si sono arrese tra le mura amiche 50-63 (16-13; 26-31; 42-49) dopo un ottimo avvio di gara che aveva messo in luce per l’ennesima volta in questa stagione le qualità di un gruppo giovanissimo e di talento. Qualità che però si sono offuscate nel corso del match, in particolare davanti a una difesa a zona mista messa in campo dalle ospiti che hanno saputo togliere i punti di riferimento alla squadra di coach Luca Chiadini.

"E’ una sconfitta che brucia – analizza il tecnico – soprattutto per via dell’ottimo momento che stavamo attraversando. Sappiamo bene che i nostri obiettivi sono in ottica pluriennale e che il roster ha un’età media appena superiore ai vent’anni, ma ci siamo presentati alla sfida da terzi in classifica a parimerito e con soli due punti da recuperare sulla seconda, consapevoli di non essere lì per caso. Le avversarie erano molto forti e la sconfitta era certamente da mettere in preventivo. Questo però non significa che la questione non ci bruci".

Il margine tra le due squadre si è allungato soltanto nelle battute finali di un match giocato per lunghi tratti alla pari. "Eravamo partiti bene – prosegue Chiadini – sulla scia delle ottime cose mostrate in campo negli ultimi tempi, poi però abbiamo perso la bussola davanti alla loro difesa e non siamo riusciti a trovare le giuste contromisure. Peccato, ma di certo questo ko non deve modificare il nostro atteggiamento. Tutta la squadra ha voglia di mettersi l’episodio alle spalle e il modo migliore per farlo è quello di tornare a vincere in fretta. Non sarà però facile, perché il prossimo match che ci attende sarà un altro scontro diretto, questa volta in trasferta contro Piumazzo, squadra che lo scorso anno ha perso la promozione in serie A al fotofinish".

Il campionato è ancora lungo: il match del prossimo fine settimana sarà l’ultimo del girone d’andata, ma le cesenati devono ancora recuperare la gara in trasferta contro l’Happy Basket Rimini, che verrà disputata il 29 gennaio.

Luca Ravaglia