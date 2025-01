Nuovi ingressi nelle ztl. La salassata dei pedaggi

Il giro di vite sull’accesso gratuito alle ztl in centro, con il secco svuotamento della lista di chi può entrarvi che scatterà dal 1° marzo data dell’entrata in vigore del Nuovo disciplinare, suscita già apprensioni e polemiche. Apprensioni in chi perderà l’ingresso senza oneri, o si vedrà aumentare i costi, polemiche nell’opposizione che accusa la giunta di imprigionare il centro.

L’ingresso diventerà gratuito solamente per i mezzi dei cosiddetti servizi collettivi, mentre tutti gli altri dovranno pagare un pedaggio con costi differenziati a seconda dell’utenza. Ad esempio un residente, domiciliato o dimorante pagherà 120 euro (dai 90 precedenti), ma se la casa ha il garage 20 euro, gli hotel e b&B 100 euro, le attività economiche 60 euro, l’ingresso diurno per attività artigianali 180 euro, l’ingresso per il solo carico e scarico per tutte le altre attività 60 euro. Le opposizioni attaccano dal canto loro attaccano il provvedimento. "Il giro di vite sulla ztl senza creare compensazioni adeguate – afferma il capogruppo consiliare Marco Casali – non farà che peggiorare la situazione del centro e magari rimpinguare le casse comunali con qualche ulteriore multa. L’intervento si inserisce sul solito filone di queste giunte: chiusura del centro, aumento delle telecamere, rimodulazione dei permessi".

"L’approvazione del nuovo disciplinare sulla ztl – dichiarano il consigliere comunale della Lega Enrico Sirotti Gaudenzi e la responsabile degli enti locali Antonella Celletti – blinda ulteriormente il centro con nuove telecamere, aumenta le tariffe d’ingresso anche per i residenti, cancella i parcheggi per non meglio precisati utilizzi. Incredibile la condivisione dell’operazione delle associazioni di categoria aderenti a ’InCesena’, secondo quanto afferma l’amministrazione.

"Noi siamo favorevoli alla pedonalizzazione intelligente - sottolinea il capogruppo di Cesena Siamo Noi Marco Giangrandi - specie nei giorni di mercato, ma facendo rimanere il centro vivibile e tutelando la vita degli oltre cinquemila residenti, ai quali deve essere data la possibilità di trovare un parcheggio comodo". Di parere contrario Armando Strinati di Cesena 2024: "Il nuovo disciplinare – rimarca – consentirà una regolamentazione ordinata della sosta e la limitazione del traffico veicolare improprio con benefici a residenti e attività commerciali".