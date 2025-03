Con Fullin la Nuova Virtus torna al successo: "Conosco solo una soluzione: il lavoro"

La Nuova Virtus Cesena è tornata a vincere nel campionato di basket di serie B femminile e lo ha fatto in una situazione nella quale il mare mosso che da un paio di mesi sta agitando la squadra di certo non si è ancora calmato. La scorsa settimana, l’ultima goccia caduta su un vaso già colmo d’acqua erano state le dimissioni del tecnico Luca Chiadini, che aveva lasciato la guida di un gruppo già segnato dall’addio durante le fasi di mercato di tre importanti elementi come Cedrini, Clementi e Pollini. La squadra, che aveva collezionato una vittoria nell’arco degli ultimi nove incontri, scivolando dalla terza posizione all’ingorgo di metà classifica, è riuscita a ritrovare i due punti piegando 60-53 la Vis Rosa Ferrara, compagine penultima in graduatoria che finora ha vinto appena due partite. In panchina c’era Mara Fullin, con Ivana Donadel come vice.

"Sono sempre stata molto pragmatica – ha commentato Fullin – e continuo a pensare che a parlare debbano essere i fatti. Ho allenato la squadra due volte prima della partita e quello che ho detto alle ragazze è che ‘i canditi sono finiti’, intendendo dire che ora tocca a loro farsi sentire e dimostrare in campo quello che valgono. Perché nel basket il posto giusto per parlare è il parquet: è lì che tutti hanno la reale possibilità di far sentire la loro voce. Ed è da lì che serve ripartire".

Fullin, una vita nel basket ad altissimi livelli, non cerca di addolcire la pillola: "Come abbiamo fatto a finire in questa situazione difficile? Semplicemente perché lo sport non fa sconti. A nessuno. Le gioie e le soddisfazioni che sa regalarti in cambio di impegno, dedizione e spirito di sacrifico, te le toglie in un attimo, se questi ingredienti vengono a mancare. Dunque la soluzione che vedo io è quella che passa dal duro lavoro in palestra e dallo stimolo a rimettersi in discussione, per dimostrare di valere quello che eravamo stati fino a un paio di mesi fa".

Con otto gare ancora da giocare, la Nuova Virtus sta ora sondando il mercato dei tecnici per trovare un nuovo allenatore pronto a sedersi in panchina, alleviando l’impegno di Fullin, già intensamente coinvolta nell’intero progetto societario.

Nel frattempo, tornando alla partita vinta contro Ferrara, il match era partito in salita per le cesenati, limitate da una difesa troppo permissiva che aveva concesso canestri facili alle ospiti, tanto che al 10’ il punteggio vedeva le virtussine sotto 9-21. Tra le fila cesenati, dove è rientrata Eleonora Duca, reduce da uno stop per infortunio durato 6 mesi, il clima è però per fortuna progressivamente cambiato e così nella seconda metà di gara le romagnole hanno messo la freccia, spinte in particolare da Currà e Noemi Duca (sorella di Eleonora).

Il tabellino: Gori 3, Giorgini 2, Chiadini Car, Battistini 8, Duca E. 6, Duca N. 20, Andrenacci, Mezzini ne, Currà 21, Marras ne, Bianconi, Morri. All: Fullin. Ass: Donadel.

Luca Ravaglia