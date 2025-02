Oltre duecento in piazza contro il governo

La pioggia ieri pomeriggio non ha spaventato gli oltre 200 manifestanti in piazza del Popolo contro il ‘Decreto Sicurezza’ varato dal Governo. "Per resistere agli attacchi di questa propaganda che cancella diritti civili, scendiamo in piazza – si leggeva nella nota diffusa - È ora che il governo affronti le vere emergenze e smetta di sottrarre spazi di libertà". Hanno aderito Anpi, Arci, Auser, Associazione Amici della casa di Tavolicci, Associazione Barcobaleno di Forlimpopoli, Associazione Ivoriani di Forli Cesena e Rimini, Cesena 2024, Cgil, Cucine Popolari, Comitato in difesa della Costituzione, Emergency, Equamente, Fondamenta - Avs, Giovani Democratici Cesena, La Parola, Legambiente, Libera, Mediterranea, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Rete Studenti Medi Forli Cesena, Rete Universitari Udu Bologna, Rifondazione Comunista, Sorrivoli Resistente, Udu Forli, Ultima Generazione e We Reading Aps.