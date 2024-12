Omaggio a Nicolini a Casa Moretti

La città di Cesenatico dedica una mostra a Flavio Nicolini. A cento anni dalla nascita e a dieci dalla sua scomparsa, Casa Moretti, in collaborazione con la Fondazione Focus e la Biblioteca "Baldini" di Santarcangelo di Romagna, ricorda la figura dell’artista insieme al suo vasto lavoro di sceneggiatore e scrittore per il cinema e la televisione, oltre che di narratore. La mostra sarà inaugurata oggi alle 15.30 ed è il frutto di una prima ricognizione sui materiali del suo archivio, attraverso trattamenti, sceneggiature, romanzi e racconti; l’esposizione mira a ricomporre il quadro ricco e composito della sua esperienza creativa nata, come dice il titolo, solo dalla "voglia di raccontare". L’archivio copre gli anni tra il 1945 e il 2015 e rappresenta l’intera sua vita lavorativa e intellettuale, raccogliendo la documentazione di una varia e vasta produzione nelle diverse fasi di elaborazione. La mostra è curata da Gianfranco Miro Gori, Manuela Ricci, Maria Giovanna Lucchi e Orlando Piraccini, con la collaborazione di Simonetta Nicolini. Sarà visitabile a Casa Moretti sino al 26 gennaio 2025, con orari di apertura sabato, domenica e festivi dalle 15 alle 19; dal 23 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni sempre negli stessi orari.

g.m.