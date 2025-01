Ora l’affondo per il rinforzo in mediana

Nelle prossime ore si cercherà di chiudere l’operazione Dario Saric, sempre l’obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo. Con il Palermo il braccio di ferro dura ormai da diversi giorni, la richiesta della società rosanero di 300mila euro per il prestito fino a giugno è considerata troppo elevata.

Le alternative sul taccuino di Fabio Artico sono Federico Zuccon, classe 2003, scuola Atalanta, già inseguito in estate, ora in prestito alla Juve Stabia dove però non ha trovato il campo con continuità, solo sette presenze per lui. L’altra idea da oltreoceano, si tratta del centrale di centrocampo, anche lui classe 2003, Jack Ryan McGlynn che gioca in Mls, la serie A statunitense, nel Philadelfia e che vanta anche 5 presenze ed una rete con la casacca della nazionale a stelle e strisce.

Sempre aperta la pista che potrebbe portare all’addio di Augustus Kargbo, per lui sono tornate a farsi sentire le sirene come in estate, con il Blackburn pronta ad assestare l’affondo mettendo sul piatto un milione di euro per il titolo definitivo. Se l’affare dovesse andare in porto il Cesena si metterebbe immediatamente alla ricerca di un altro attaccante e potrebbe chiedere al Sassuolo il centravanti classe 2004 Flavio Russo, 12 presenze e due reti in questa stagione con la casacca neroverde, la prima delle quali proprio contro il Cavalluccio alla seconda di campionato.

Altro nome quello del cileno dell’Udinese Damian Pizarro, classe 2005 prelevato dai friulani in estate dal Colo Colo per 3 milioni e mezzo di euro, ma sin qui mai utilizzato.

Andrea Baraghini