Orlando e Lattuca dialogano sul lavoro

Il Partito Democratico di Cesena organizza un confronto pubblico sul tema del lavoro dal titolo "Quale futuro per il lavoro?" oggi alle 18 alla sede del quartiere Oltresavio, in piazza Anna Magnani 143.

L’incontro vedrà la partecipazione di Andrea Orlando, ex Ministro del Lavoro e coordinatore del Forum politiche industriali del Pd, e Enzo Lattuca, sindaco di Cesena.

"Si tratta di un’occasione preziosa – afferma il Pd – per approfondire le sfide del mondo del lavoro, le trasformazioni in atto e le prospettive per il futuro, con un focus sulle politiche industriali, l’occupazione e le tutele per lavoratori e imprese".