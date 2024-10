Padel, taglio del nastro dei campi al River 22

Da racchetta a racchetta. Dopo la recente riqualificazione dei campi da tennis "I Tigli" a Bagno di Romagna, sabato c’è stato il taglio del nastro dei due campi da padel. Federico Para, titolare del centro sportivo River 22 ha dato il via alla giornata davanti ad un folto pubblico. "Un doveroso ringraziamento allo staff di River22 e ai collaboratori del gruppo Para.Mount, agli artigiani e alle aziende che hanno lavorato incessantemente per la realizzazione della struttura per padel, ai progettisti e consulenti, agli sponsor di River22 e naturalmente ai clienti del centro sportivo - ha detto Federico Para – Un ringraziamento particolare alla precedente amministrazione comunale, con cui è iniziato tutto, nonchè all’attuale sindaco Enrico Spighi. Nei prossimi anni i nostri servizi sportivi e per il tempo libero verranno ampliati. Tra essi, è prevista la realizzazione anche di altri campi da tennis e di una piscina".

In tutti gli interventi è stato sottolineato e apprezzato il forte impegno e i notevoli investimenti effettuati dalla famiglia Para per la promozione, sviluppo, la realizzazione di strutture, non soltanto nel campo dello sport, ma anche in quello agricolo, edilizio, alberghiero e termale nel territorio della terra natìa. Al termine della cerimonia d’inaugurazione, il pubblico ha potuto visitare la struttura all’avanguardia per il gioco del padel e assistere ad alcune partite dimostrative, organizzate in collaborazione con il Family Padel Club di Città di Castello. Centinaia e centinaia di persone hanno partecipato al lungo e coinvolgente momento di festa, accompagnato dalla musica di dj set e dalla gustosa presenza del pastificio Fumaiolo di Alfero e del Garage di Bagno.

Gilberto Mosconi