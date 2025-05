Panetti di hashish con Bart Simpson. Arrestato per spaccio un 22enne

Due arresti a Cesena per spaccio di droga. Sabato pomeriggio, i carabinieri della compagnia di Cesena hanno arrestato un albanese di 31 anni, presunto responsabile del reato di detenzione di droga per spaccio. L’altro pomeriggio l’uomo alla vista della gazzella dei carabinieri ha cercato di nascondersi nell’auto presa a noleggio, è stato prontamente fermato e controllato dai militari che gli hanno trovato 16 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi.

Poi nella camera d’albergo utilizzata dall’arrestato, sono stati sequestrati tremila euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività illecita. Tutto il materiale sequestrato è ora a disposizione della Procura della Repubblica di Forlì. Un’attività di spaccio in crescendo e opera di professionisti, con venditori che vengono fatti giungere in Italia proprio per vendere droga, affittando camere d’albergo e auto a noleggio, eseguendo anche consegne a domicilio.

Sempre un albanese con macchina a noleggio e albergo dove soggiornare era stato arrestato il 30 aprile scorso dai carabinieri di Cesena. Il 31enne su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Forlì, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza dei carabinieri di Cesena e ieri il giudice del tribunale ha convalidato l’arresto disponendo, nei suoi confronti, la misura del divieto di dimora nella provincia di Forlì-Cesena.

Domenica notte i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Cesena hanno arrestato un 22enne italiano, ritenuto presunto responsabile del reato di spaccio di droga. Alle 23 circa hanno notato un gruppo di giovani vicino al corso principale, dal quale proveniva un forte odore di sostanza stupefacente.

Tra questi un giovane in compagnia di una ragazza che, alla vista della pattuglia, ha cercato di allontanarsi. Insospettiti, i carabinieri hanno raggiunto e bloccato il 22enne, che è stato sottoposto a perquisizione e addosso aveva 7 grammi circa di hashish e 330 euro, ritenuto provento dell’attività di spaccio. Tutto sequestrato. Poi i carabinieri hanno perquisito la sua casa dove hanno trovato altri 180 grammi circa di hashish (divisi in due panetti con su impressa la riproduzione di Bart Simpson) la somma di 550 euro e materiale vario per pesatura e confezionamento della droga. La ragazza aveva dieci grammi di droga ed è stata segnalata alla Prefettura.

La particolare riproduzione impressa sui panetti di droga saranno oggetto di ulteriori approfondimenti per accertare i canali chi la fornisce. Tutto il materiale sequestrato è ora a disposizione della Procura della Repubblica di Forlì. Il 22enne è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Ieri mattina l’udienza di convalida e il giudice ha convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di firma due volte alla settimana.