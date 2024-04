Parcheggi al Sacro Cuore. Ecco 60 posti per il centro: il Comune paga un milione

C’è la firma sulla svolta per la sosta. Il centro storico potrà contare su ulteriori 60 posti auto. È stato raggiunto l’accordo tra l’amministrazione comunale di Cesena e la Cooperativa Sacra Famiglia, proprietaria dell’area che attualmente ospita il complesso scolastico della Fondazione Sacro Cuore in via padre Vicinio da Sarsina, angolo con via Verdi e via Pascoli, di fronte ai Giardini pubblici. Nei prossimi giorni quindi si procederà con la stipula di un contratto preliminare per l’acquisizione, a fronte di un corrispettivo economico di 1 milione di euro, del diritto di superficie ventennale dell’area su cui la proprietà, entro il 31 dicembre 2024, realizzerà a proprie spese un parcheggio.

"Questa nuova area di sosta – commenta il sindaco Enzo Lattuca – è frutto di un lavoro di confronto tra il Comune e la Cooperativa Sacra Famiglia e rappresenta una risposta concreta a una criticità più volte emersa nell’ambito del dibattito pubblico. Dopo aver reso gratuito anche il sabato il parcheggio ‘Mattarella’, al fine di favorire la sosta a ridosso del centro e di valorizzare dunque tutte le attività di servizio e commerciali che lo popolano, abbiamo avviato un’interlocuzione con la Cooperativa Sacra Famiglia raggiungendo un accordo ventennale che prevede, da parte del privato, la costruzione, a proprie spese e per un investimento di 180 mila euro, dell’area da adibire a parcheggio. Una volta conclusi i lavori di realizzazione, il Comune gestirà la struttura, aperta 24 ore al giorno, conformando le tariffe di utilizzo a tutti gli altri parcheggi in struttura della città. Questo nuovo parcheggio – prosegue il sindaco – deve essere letto necessariamente nei termini di un servizio a vantaggio di tutti fruibile nelle immediate vicinanze del centro storico. Inoltre, la durata ventennale rappresenta un periodo lungo e sufficientemente adeguato per mettere in atto ulteriori interventi a livello cittadino per una mobilità sostenibile e sempre più integrata, volti a ridurre la domanda di sosta". L’acquisizione del diritto di superficie dell’area che insiste tra le vie padre Vicinio da Sarsina e Verdi da adibire a parcheggio, con relativa stipula del contratto preliminare, risponde all’esigenza di dotare il centro della città di posti auto a servizio della collettività in generale e quindi, dei residenti, degli avventori e degli operatori, al fine di migliorare le condizioni di fruizione di alloggi, uffici e spazi commerciali e di favorire l’uso pedonale del suolo pubblico.

"Sui parcheggi siamo alla tela di Penelope: si fa e si disfa continuamente e nulla cambia a Cesena. Anzi, il saldo è purtroppo negativo anche con il Parcheggio Sacro Cuore". Così Marco Casali, candidato sindaco del centrodestra, commenta l’intesa raggiunta tra il Comune e la Cooperativa Sacra Famiglia per l’area di sosta situata in via Padre Vicinio da Sarsina, a ridosso del centro storico. "Se da una parte acquisiamo 60 parcheggi in più, e la cosa ci fa solo piacere non solo per la cittadinanza e i commercianti ma anche per avere avuto ragione su uno dei temi che da sempre ci ha diviso con la sinistra, dall’altra dobbiamo lamentare che il saldo parcheggi, soprattutto di quelli a servizio del centro storico, è comunque negativo perché nel corso degli anni ne abbiamo persi molti su strada. E poi non dimentichiamoci il colpo inferto con la soppressione del parcheggio di Piazza della Libertà, per il quale aspettiamo sempre 1,5 milioni dalla Regione di contributi annunciati ma mai visti".

re.ce.