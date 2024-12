Parcheggi, un’ora gratis fino al 31 gennaio

A partire da oggi a Cesenatico i residenti e i turisti potranno parcheggiare gratis un’ora nelle strisce blu. In occasione delle festività di fine 2024 e inizio 2025, a partire dal 1° dicembre viene confermata questa opportunità per due mesi, sino al 31 gennaio. Il provvedimento è stato deliberato dalla giunta comunale, sulla scorta dei grandi consensi che ha avuto l’iniziativa negli anni passati. Il comune e Atr, la società che ha in gestione gli stalli sul territorio, proseguono quindi una iniziativa sperimentata con successo e che ha l’obiettivo di favorire l’afflusso di visitatori e clienti delle attività economiche in occasione delle feste. L’ora gratuita è infatti un aiuto per negozianti ed esercenti bisognosi più che mai di "boccate di ossigeno", ed inoltre rappresenta un incentivo anche per soste più lunghe. Per il settimo anno la modalità di applicazione è la medesima: l’automobilista una volta posteggiato nel parcheggio con le strisce blu, si deve recare al parcometro e premendo il pulsante verde, riceverà un tagliando per la prima ora di sosta gratuita; volendo, aggiungendo le monete, potrà aumentare il periodo di sosta a pagamento. Non è quindi necessario l’uso del disco orario, va tutto in automatico. Prendere un caffè, sorseggiare un aperitivo, visitare il Presepe della Marineria e i musei, fare compere e visite alle persone care, per un’ora sarà possibile con la sosta gratuita. Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Mauro Gasperini credono molto in questa opportunità, che rappresenta un grande aiuto e incentivo per i cittadini e per tutti i commercianti, che possono trarne vantaggio sia nei giorni infrasettimanali che nei fine settimana. Gli amministratori e la Polizia locale invitano gli automobilisti ad esporre sempre e ben in vista il tagliando sul cruscotto della propria auto e che, come per gli anni scorsi, la medesima offerta è valida anche sulle app MooneyGo, TelepassPay EasyPark e Dropticket. Così chiunque potrà utilizzare le applicazioni tramite smartphone per usufruire anche della prima ora gratuita. Ricordiamo che la sosta in centro è sempre gratuita nel grande parcheggio al principale ingresso cittadino prima del passaggio a livello all’inizio della via Cesenatico, lungo la dorsale della ferrovia in viale Cecchini e viale Negrelli, nel parcheggio dietro la chiesa di San Giacomo, nei parcheggi prospicienti i supermercati del centro, lungo la vena Mazzarini e nella zona dello stadio. Nella zona mare la sosta è gratuita in autunno e inverno, in 1.659 stalli con le strisce blu, dei quali 952 lungo i Giardini al Mare, 267 a Valverde, 292 a Villamarina e 148 a Ponente; in queste zone la sosta si paga soltanto da maggio a settembre.

Giacomo Mascellani