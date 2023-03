Pari e Confesercenti, confronto su commercio, turismo e rifiuti

I funzionari di Confesercenti hanno incontrato il primo cittadino di Gatteo Roberto Pari, per l’iniziativa ’A colazione con il Sindaco’. Pari ha dialogato (foto) con Luciano Abbondanza, titolare della macelleria Bastoni, Fabrizio Albertini, presidente regionale di Assohotel, Graziano Gozi, direttore Confesercenti Ravenna-Cesena e Barbara Pesaresi,direttrice Confesercenti cesenate sedi del mare. Gozi ha centrato l’attenzione sulle difficoltà che stanno attraversando le imprese del commercio messe sempre più alle strette dalle politiche dei colossi che vendono on line: "E’ una vera e propria concorrenza sleale ai danni di tutto il commercio. Chiediamo di aprire un fronte comune dove associazioni e amministrazioni locali, possano giungere con un’unica voce alle forze di governo. Con piacere abbiamo appreso dal sindaco che questo contatto è già stato avviato".

Si è parlato anche di turismo e della stagione 2023, di promozione, investimenti e decoro urbano. Pari ha messo in evidenza quattro progetti cofinanziabili tramite contributi europei. Il Comune confida di ottenere quelle risorse necessarie per l’ammodernamento dei giardini pubblici, del lungomare e delle due piazze principali di Gatteo a Mare. L’associazione ha sollevato la questione della viabilità interna che nei mesi estivi diventa complessa e problematica, chiedendo una revisione della Zona a traffico limitato (Ztl). Altro tema è il servizio di raccolta dei rifiuti. Queste preoccupazioni sono state condivise da Pari che ha confermato di attendere fino al 2024, la scadenza obbligatoria per tale transizione, per verificare il costo effettivo del servizio stesso".

Giacomo Mascellani