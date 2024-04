Parte la campagna vaccinale contro il morbillo per i giovani

"Se non hai avuto il morbillo, tra te e il morbillo metti il vaccino!". È partita la campagna di prevenzione dell’Ausl Romagna contro il morbillo che invita alla vaccinazione gratuita i giovani che non si sono mai vaccinati o che non hanno ricevuto almeno due dose di vaccino indispensabili per proteggersi da questa malattia virale acuta altamente contagiosa, che può essere potenzialmente molto pericolosa. I servizi hanno già inviato l’invito tramite Fascicolo sanitario elettronico e sms ai nati nel 1990, 1991 e 1992. Via via l’invito sarà esteso almeno fino ai nati nell’anno 2000. L’obiettivo della campagna è quello di contrastare la diffusione del virus tra gli adulti non immunizzati, alla luce di una crescente circolazione del virus sul territorio nazionale e all’interno dell’Unione Europea, considerando che anche in Romagna sono particolarmente numerosi gli adulti tra i 30 e i 50 anni potenzialmente suscettibili perché non raggiunti dalle campagne vaccinali né dall’infezione naturale. Il modo più efficace per prevenire il morbillo è la vaccinazione: è gratuita e protegge anche contro la parotite e la rosolia. Il vaccino infatti contiene i virus vivi attenuati di morbillo, parotite e rosolia. Consiste in due dosi di vaccino inoculato per via sottocutanea o intramuscolare, a distanza di almeno 4 settimane una dall’altra, e conferisce una protezione elevata e duratura nei confronti delle tre malattie.

È sempre possibile vaccinarsi contro il morbillo negli ambulatori dei Servizi di Igiene Pubblica su appuntamento tramite gli sportelli Cup e Cuptel (800002255), ma per favorire la vaccinazione l’Ausal ha previsto due sedute vaccinali ad accesso libero senza appuntamento: a Cesena presso l’ambulatorio vaccinazioni in piazza Magnani, 146 appuntamento giovedì 16 maggio 8,30-12,30 e giovedì 30 maggio 14 - 16.