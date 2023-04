Pasquetta mascherata a Gambettola In migliaia salgono sui carri E sabato secondo giro in notturna

Il bel sole di ieri pomeriggio ha reso i colori dei carri più splendenti, i sorrisi dei partecipanti e dei carristi più larghi e convinti. Il carnevale di Gambettola, il carnevale della Romagna ieri ha visto svolgersi la prima delle due sfilate e si è rinnovata la magia di una manifestazione che esiste da piu di cento anni ma sa ancora attrarre molti giovani intesi come pubblico e come partecipanti attivi. Forse perché il carnevale di Gambettola è aperto ad ogni forma di divertimento: in pochi metri trovi il gruppo Cassani che rappresenta la pura tradizione della Romagna con le sue fruste e Betobahia che canta la ormai classica "Ciapa la galeina" oltre al nuovo inno del carnevale da lui stesso composto. L’inno non è stata l’unica novità. Il carnevale adesso ha la sua mascotte, anzi due: una maschile ’Gambino’ e una femminile ’Sgambetta’.

Ma certo gli oltre diecimila spettatori arrivati a Gambettola si aspettano prima di tutto di vedere dei carri capaci di suscitare emozioni e quando la sfilata è iniziata le emozioni sono arrivate: per primo ha sfilato ’Il Trasformatore’, carro fuori concorso composto da materiali raccolti da dieci rattomatori gambettolesi, il progetto è nato dalla mente di Nikki Rifiutile della Mutoid Waste Co. Il gruppo Amici della scuola ha presentato Mercoledì, la primogenita della famiglia Addams, carro imponente con bei movimenti meccanici e un numeroso gruppo di ragazzi a precederlo ballando. Poi fra i carri di prima categoria è stata la volta di un tema ispirato ai personaggi di Walt Disney: Zio Paperone e la banda Bassotti, l’eterno scontro fra il riccone seduto su una montagna di dollari e i simpatici ladri che ne vogliono una parte per loro. Bello , animato, molto colorato e festoso anche Simba realizzato dalla Asd Bar Malatesta, anche su questo carro era notevole la presenza di giovani. Il gruppo I Giovani Tonici ha realizzato Alice nel Paese delle Meraviglie, anche questo carro di dimensioni notevoli e caratterizzato da bei movimenti meccanici.

Non meno importanti per la riuscita del carnevale sono i carri di seconda categoria: Giriamo con le Favole degli Amici della allegria, Cappuccetto Rosso del gruppo Valdemarin di Gorizia, Grease del gruppo di Vecchiazzano, L’ Era Glaciale dei Maranel” di Forlì, Il West degli Avventurieri di Gatteo e la Nostra favola blu realizzato dal secondo circolo di Cesena. In mezzo ai tanti presenti spiccava la tipica capigliatura di Camillo Grassi, attore di cinema e teatro tornato nella sua Gambettola per godersi il carnevale. Durante il secondo giro dei carri come vuole la tradizione è partito il lancio di caramelle, uova di cioccolato e caramelle, per la gioia dei bambini come dei più grandi. Fra i quali una famiglia arrivata da Cremona che di palloni ne ha catturati due ma sopratutto ha apprezzato il carnevale nel suo complesso: "Siamo venuti apposta e ci sono piaciuti molto i carri, ci ha colpito vedere tanta partecipazione".

Non è certo finito il periodo di gran lavoro per Davide Ricci, presidente di Gambettola Eventi che organizza il carnevale, però un sospiro di sollievo e soddisfazione Ricci se lo concede. "Troppo presto per dire quanti erano oggi a vedere il nostro carnevale, di certo più di quanto ci aspettavamo e per questo la bella giornata ci è stata di aiuto".

Roberto Daltri