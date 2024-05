Passeggiata per la raccolta di erbe spontanee

Venerdì e sabato, promossa dall’associazione ’Tra Monti e Valli-U.S. Acli’ di San Piero in Bagno, avrà luogo un’iniziativa sulla presentazione delle erbe, oltre ad un’escursione per la raccolta e la degustazione delle stesse, in compagnia di Oscar Tani, esperto del Gruppo Micologico e Botanico Valle del Savio Amb di Cesena. Venerdì sera alle 20,15, presso la sala del Centro Sociale Auser a San Piero, si terrà la presentazione delle erbe di stagione. Sabato alle 9.30, a Ca’ di Gianni di San Piero, ritrovo per raccolta delle erbe. Per info e iscrizioni: 340/0687842.