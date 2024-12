Patrimonio cartaceo. Scattano i lavori all’archivio comunale

Parte la riorganizzazione degli spazi all’interno del palazzo comunale e quindi si procederà con l’ampliamento degli archivi che trovano sede a Ponte Abbadesse. Nel dettaglio, l’intervento è stato programmato dall’amministrazione comunale per migliorare e modernizzare il servizio pubblico e con lo scopo di rispondere al bisogno di nuovi spazi in cui collocare, in forma protetta, il materiale cartaceo da custodire. Da qui è nata l’esigenza di spostare parte degli archivi oggi collocati in Comune individuando altri ambienti con caratteristiche idonee alla conservazione del materiale e che, prerogativa importante, si trovino in luogo vicino per un’agevole e veloce consultazione. Dopo aver eseguito verifiche, studi e approfondimenti, il servizio Edilizia Pubblica comunale ha indicato l’opportunità di ampliare, in quanto saturo, l’archivio comunale di via Sorrivoli, a Ponte Abbadesse, realizzato nel 2003 e ampliato una prima volta nel 2012 utilizzando e adeguando, a norma di legge in materia di prevenzione incendi, una porzione dell’edificio per una superficie totale di 570 metri quadrati lordi. L’ambiente ristrutturato è stato poi attrezzato con armadi compattatori in metallo a movimentazione meccanica manuale, scorrevoli su un sistema di binari e con una capacità di conservare materiale cartaceo complessivo per circa 340 metri quadrati. La superficie complessiva del fabbricato è di 1.310 metri quadrati. "Con l’approvazione del progetto di ampliamento – commenta l’assessore con delega al patrimonio comunale Christian Castorri – si procederà ora con l’avvio della fase più tecnica dell’intervento in cui verranno realizzate tutte le opere edili e d’impiantistica necessarie per adeguare lo spazio individuato ai sensi della normativa vigente in materia di prevenzione incendi, rendendo operativo l’armadio compattatore già esistente e non utilizzato. Con il progetto attuale gli armadi che si potranno posizionare consentiranno la conservazione di circa 3.000 metri lineari di materiale cartaceo, uno spazio importante che risponderà all’attuale esigenza".