Pattinaggio artistico. Un anno di soddisfazioni

Lo sport è passione, dedizione, sacrificio, entusiasmo. E’ facile dirlo, ma a volte lo è molto meno vederlo nei fatti, soprattutto quando ad abbagliare lo sguardo ci sono i riflettori dei grandi palcoscenici. Allora eccoci qui, nelle palestre di Cesena dove ogni settimana, con poco clamore e tantissimo impegno, un gruppo di 150 pattinatrici e pattinatori si cimenta in evoluzioni da applausi. Sono i tesserati (soprattutto tesserate) del gruppo di pattinaggio del Centro Sportivo Italiano, che coi corsi organizzati anche in questi giorni sta arrivando a conclusione di un’annata ricca di soddisfazioni. "In palio non c’è l’obiettivo di diventare una star – sorride Stefano Ceccarelli, vicepresidente del Csi di Cesena – ma il desiderio di dedicarsi a uno sport che sa conquistare. Il nostro spirito per di più non è quello di coltivare campioni, ma di dare a tutti la possibilità di allenarsi, di migliorare, di gareggiare e soprattutto di divertirsi. Questo però non significa non guardare ai risultati, tanto più che in questi mesi abbiamo raccolto frutti importanti maturati grazie all’impegno delle nostre atlete e alla dedizione dello staff tecnico". Entrando nel merito e volendo citare i risultati più significativi, Stella Ceccarelli ha vinto il titolo di campionessa nazionale (dopo aver messo le mani su quello regionale) nella categoria riservata alle nate nel 2007, mentre Chiara Salsi si è classificata al secondo posto italiano nella categoria 2009. "I nostri 150 tesserati – riprende Ceccarelli – abbracciano tutte le età. Partiamo dalle bambine e dai bambini di 4 anni e arriviamo agli ultra sessantenni. Tutti fanno parte dello stesso progetto e tutti condividono momenti importanti durante l’anno. Ne è un esempio la grande festa che organizziamo sempre nel periodo natalizio e che ogni volta si ispira a una tematizzazione diversa. Nell’ultima occasione abbiamo festeggiato immergendoci nella saga di Harry Potter. E’ un modo per far divertire i ragazzi e far emozionare le famiglie, ma soprattutto consolidare il gruppo". Il settore del pattinaggio del Csi è guidato dalla responsabile Stefania Biguzzi, coadiuvata dalle allenatrici Tanja Lenaz, Silvia Battocchio, Sofia Pellacani, Margherita Martini e Sara Massarutto.

Luca Ravaglia