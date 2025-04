Fse Progetti Nuova Virtus Cesena lotta ma cede a Scandiano nel campionato di basket femminile

La Fse Progetti Nuova Virtus Cesena si è arresa 60-49 nel match disputato in trasferta contro Scandiano, nell’ambito della tredicesima giornata del girone di ritorno del campionato di basket femminile di serie B. Con la classifica che non ha più nulla da dire, la squadra allenata da Mara Fullin, sta portando in porto la stagione a testa comunque alta.

Tanto più che nel caso specifico Cesena si era presentata in terra emiliana con solo otto giocatrici a causa di infortuni, gite scolastiche e una formula dei campionati giovanili che non permette di giocare in una settimana più di 3 partite: così in vista del rush finale del torneo Under 17 Gold le atlete 2008 sono rimaste ai box. La partita. Nel primo quarto Scandiano parte forte ed è subito 6-0, ma Cesena non ci sta, reagisce e trova buone soluzioni che le consentono di chiudere il parziale in rimonta sul 16-13. Il secondo quarto però segna lo strappo decisivo per Scandiano, che riesce a costruire un vantaggio solido. Le ragazze di coach Mara Fullin in ogni caso non mollano, rientrando in partita nella seconda metà di gara e ‘vincendo’ il parziale del terzo periodo.

Nell’ultimo quarto Cesena prova a completare l’opera e in effetti con 4 minuti da giocare si porta sul -4 e con l’inerzia della partita dalla propria parte. a quel punto però le energie spese presentano il conto e così negli ultimi minuti manca la lucidità per portare a casa il foglio rosa. Per le cesenati rimane la consapevolezza di aver affrontato una buona squadra in formazione ridotta, dimostrando comunque grande coesione e spirito di sacrificio.

Il prossimo appuntamento per la Fse Progetti Cesena è fissato per sabato 26 aprile a Valdarda, con l’obiettivo di tornare alla vittoria e proseguire il percorso di crescita, forti della grinta e dello spirito di squadra che caratterizzano il gruppo. Il tabellino: Gori 3, Giorgini 2, Battistini 5, Duca E. 13, Duca N. 14, Andrenacci 6, Currà 6, Bianconi. All: Fullin.