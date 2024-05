’Pedalando nella storia’ lungo la via Emilia

A Savignano sul Rubicone, alle 18, il Museo archeologico del Compito Don Giorgio Franchini ospiterà ’Pedalando nella storia’, evento di presentazione del progetto di ciclabilità della via Emilia. Saranno presenti gli amministratori firmatari per la realizzazione di una ciclabile che segue il tracciato della via Emilia da Savignano sul Rubicone a Forlì. Il progetto vede capofila l’Unione Rubicone e Mare con il coinvolgimento dei Comuni di Savignano sul Rubicone, Longiano e Gambettola, dell’Unione dei Comuni Valle del Savio e dei Comuni di Forlì, Forlimpopoli e Bertinoro, e il sostegno di Unica Reti e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena. Parteciperanno i sindaci di Savignano Filippo Giovannini, di Longiano Mauro Graziano, di Gambettola Maria Letizia Bisacchi, di Forlimpopoli Milena Garavini, l’assessore di Forlì Giuseppe Petetta, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca e l’assessore di Bertinoro Raffaele Trombini.