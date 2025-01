Per Cesenatico un bilancio coi fiocchi. Decisivi i risultati in bassa stagione

Cesenatico per la prima volta supera la cifra record dei pernottamenti in un anno, 3.613.732, e in tutta la regione Emilia-Romagna è la sola città ad arrivare prima dopo i capoluoghi Rimini e Bologna. A fare la differenza è la bassa stagione ed il mare d’inverno, basti pensare che il mese scorso, dicembre, si è registrato un vero e proprio boom grazie ai tanti eventi ed il Presepe della Marineria, con i pernottamenti arrivati a sfondare il muro dei 100.000 con un incremento del 274 percento rispetto al 2019 ed il 76 per cento sullo scorso inverno che era già stato un anno da record. I dati autunnali e invernali sono tutti in crescita a dimostrazione del fatto che Cesenatico attrae turisti e visitatori tutto l’anno.

Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Gaia Morara sono soddisfatti dei risultati e traggono la spinta per un 2025 ricco di iniziative, partendo proprio dalle festività appena concluse: "Il Natale è diventato un periodo in cui Cesenatico diventa una destinazione tra le più importanti _ dice l’assessore Morara _, ed è un lavoro di sistema che ha permesso di creare un prodotto turistico nuovo, in grado di portare ogni anno presenze extra con una proposta ricca. L’offerta è pensata proprio per riuscire ad abbracciare più persone possibili ed è un grande orgoglio esserci confermati la terza destinazione di tutta l’Emilia-Romagna. In questa direzione abbiamo cominciato il lavoro insieme alla Dmo, un esempio di valore e di come il sistema pubblico e quello privato possono dialogare in maniera proficua e costruire. Il settore turistico è in continua evoluzione e le imprese devono innovarsi continuamente per rimanere al passo con i tempi, per combattere contro l’inflazione e per capire cosa vuole il mercato anno dopo anno. In questo Cesenatico sta vivendo un buon momento, con la destinazione che non è più stagionale ma ha allungato il suo periodo di vita, diventando attiva dodici mesi l’anno. Siamo al lavoro per la programmazione turistica e promozionale del 2025, puntando a rafforzarci, partendo dai collegamenti".

Giacomo Mascellani