Per la Primavera impegno di Coppa con il Pisa

Il lungo fine settimana del settore giovanile era iniziato col pareggio della Primavera nel match col Monza: tutto bello fino a quindici minuti dal termine quando prima un gol rocambolesco ha rimesso in corsa i lombardi, poi Milone da Taurianova ha concesso un rigore come minimo discutibile che ha permesso agli ospiti di pareggiare. Oggi i ragazzi allenati da Nicola Campedelli tornano in campo, ancora sul campo centrale di Martorano, ma per la Coppa Italia, l’avversario di turno è il Pisa, fischio di inizio alle 14. Poi, sabato, per quanto riguarda il campionato i giovani bianconeri saranno in trasferta sul campo della Roma, fischio di inizio alle 15. Quanto alle altre formazioni giovanili bianconere, l’Under 18, allenata da Lantignotti, si è imposta sulla Lazio; la doppietta segnata da Sanaj ha portato avanti il Cesena che nel finale ha dovuto resistere al ritorno della Lazio alla quale il gol siglato da Montano ha fatto sperare in una rimonta che non si è avverata. Grazie a questo successo l’under 18 bianconera ha consolidato la propria posizione in testa alla classifica. Anche l’Under 17 di Juri Tamburini è uscita vincente dal confronto col Torino. La rete segnata dopo pochi minuti da Moretti ha fatto la differenza e permesso al gruppo di Tamburini di raggiungere il terzo posto. È incappata in un netta sconfitta l’Under 16 affidata a Lorenzo Magi; il Modena si è portato subito in vantaggio con Ricciardi per poi resistere ai tentativi del Cesena e infine nel secondo tempo segnare ancora con Ricciardi e Salomone. È un inizio stagione difficoltoso per l’Under 16 attualmente terzultima con 4 punti e una gara da recuperare. Anche l’Under 15 allenata da Zanetti ha dovuto vedersela col Modena, e anche in questo caso è arrivata una sconfitta anche se di stretta misura. L’Under 15 si trova in bassa classifica e sempre con una partita da recuperare. Hanno vinto alla grande sul campo del Carpi i ragazzi dell’Under 14 di Serafini che si sono imposti per 7 a 0, adesso viaggiano in prima posizione assieme al Parma. Hanno vinto il loro confronto col Carpi anche i più giovani di tutti, quelli dell’Under 13 al termine di un match molto incerto si sono imposti per 4 a 3.

Roberto Daltri