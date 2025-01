Per una settimana l’ufficio anagrafe trasloca all’Urp

Dal 7 al 15 febbraio l’anagrafe si trasferirà nel Palazzo municipale. Il provvedimento è stato deciso per consentire alcuni interventi nella sede di via Saffi. I servizi certificazione e anagrafe saranno attivi nei locali dell’Urp al piano terra. Il servizio di stato civile ed elettorale sarà invece attivo, su appuntamento, al primo piano, a lato degli uffici del servizio cimiteriale. Durante questa settimana non sono garantiti i servizi che richiedono consultazioni di archivio, quali ad esempio estratti e ricerche storiche. Si invita pertanto l’utenza ad anticipare tali richieste, qualora avessero carattere di urgenza. il servizio resterà chiuso al pubblico nelle giornate di giovedì 6 febbraio e lunedì 17 febbraio al fine di favorire il trasloco.