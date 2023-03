Personale per lavaggio di automezzi pesanti

La Nuova Vetreria Società Cooperativa di Cesena cerca risorsa per gestione ordini clienti, emissione fatture, DDT e telefono, con utilizzo del gestionale informatico aziendale. Si richiede buona conoscenza della lingua inglese e di Microsoft Office e Internet, capacità di relazione con clienti e fornitori e di gestione dei flussi documentali. Contratto a tempo indeterminato, part time.

Azienda di autolavaggio cerca, per la sede di Cesena, operaioa che si occupi del lavaggio di automezzi pesanti tramite l’ausilio di lance manuali e avvio rulli automatici, ricarica chiavette self service, rilascio ricevute. Si richiede: patente B e auto propria per i non domiciliati in zona, serietà, puntualità e disponibilità a cambi turno e straordinari retribuiti. Propensione al lavoro in team e alle relazioni coi clienti. Gradito il possesso di patente C e di corsi sulla sicurezza livello medio-alto. Tempo determinato. Orario continuato su turni da concordare. Riposo: sabato pomeriggio e domenica. Per candidarsi: registrarsi con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App, cliccare su ’Invia candidatura’ e segui le istruzioni riportate.