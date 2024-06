Piazze di Cinema 2024. Omaggio a Elio Germano, film e aperitivi con l’autore

Sarà Elio Germano l’attore protagonista dell’undicesima edizione di Piazze di Cinema, la rassegna che porta i protagonisti del cinema italiano nel centro storico di Cesena. Fulcro dell’estate cinematografica cesenate sarà piazza Almerici, di fronte alla biblioteca Malatestiana, che ospiterà da venerdì 5 luglio a giovedì 18 luglio le serate dedicate a proiezioni, incontri e sonorizzazioni dal vivo, con ulteriori proiezioni proposte all’arena San Biagio, e gli aperitivi con l’autore in corte Dandini e al Chiostro di San Francesco. Anche la Malatestiana sarà teatro di proiezioni e mostre, tra cui quella dedicata a Elio Germano. La rassegna è promossa dal Comune di Cesena con la direzione artistica del cinema Eliseo. "Mi sorridevano gli occhi mentre leggevo il programma della rassegna – ha detto l’assessore al bilancio e alla cultura Camillo Acerbi – perché non c’era un film che non mi interessasse. Un festival così importante serve per dare un servizio ai cittadini, oltre che ai turisti". Ospite d’onore sarà dunque Elio Germano, uno degli attori più versatili e apprezzati del cinema italiano, che sarà a Cesena mercoledì 17 luglio in occasione della proiezione del film di cui è stato protagonista, ‘Il giovane favoloso’ di Mario Martone e il nuovo ‘Confidenza’ di Daniele Lucchetti. Verranno inoltre proposti ‘Palazzina Laf’ di Michele Riondino (11 luglio) e ‘L’incredibile storia de L’isola delle rose’ di Sidney Sibilia (18 luglio). Piazze di Cinema proporrà una lunga serie di eventi speciali, con sonorizzazione dal vivo, incontri, proiezioni di classici restaurati in piazza Almerici e Arena San Biagio. Si inizia il 5 luglio con i due film di Buster Keaton ‘Sherlock Jr’ e Una settimana’. Sabato 6 luglio verrà proiettato il cult di Jim Jarmusch ‘Solo gli amanti sopravvivono, mentre lunedì 8 luglio sarà la volta del pluripremiato film d’animazione ‘Il mio amico robot’ di Pablo Berget. Le proiezioni proseguiranno fino al 18 luglio. Ci saranno anche presentazioni di libri, chiacchiere sul cinema e bevute in compagnia ad ‘Aperitivo con l’autore’ in collaborazione con Re di pane, libreria I libri di Elena e Emilia Romagna Festival. Il primo aperitivo con l’autore sarà sabato 6 luglio al Re di pane, dove Gabriella Giliberti presenta il suo ‘Love song for a vampire’, in dialogo con Giulia Quintabà. Domenica 7 luglio il Chiostro di San Francesco ospita la grande Sonia Bergamasco che presenta ‘Un corpo per tutti. Biografia del mestiere di attrice’. In programma anche Monty Banks una selezione tra le più significative opere prime e seconde della stagione, accompagnate dall’autore o dagli interpreti. In programma ‘El Paraiso’ (5 luglio) di Enrico Maria Artale all’Arena San Biagio e ‘Io e il secco’ (6 luglio) di Gianluca Santoni. Alla Malatestiana da venerdì 5 luglio al 15 settembre sarà visibile la mostra fotografica ‘Omaggio a Elio Germano’, mentre da mercoledì 10 luglio al 15 settembre torna la mostra fotografica ‘CliCiak – scatti di cinema’. Gli eventi in piazza Almerici, biblioteca Malatestiana e Re di Pane sono a ingresso gratuito, mentre all’Arena San Biagio il costo è di 3,50 euro.

Annamaria Senni