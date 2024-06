Piccoli talenti crescono. Camp con Signori e Torrisi

Ottanta ragazzini e bambini hanno trascorso una settimana a Cesenatico per un camp di calcio con Beppe Signori e Stefano Torrisi. All’Eurocamp i due campioni con i loro consigli, la loro esperienza, allenamenti quotidiani di tecnica individuale e di gioco collettivo, hanno accompagnato i corsisti fino al torneo conclusivo e la premiazione. Beppe Signori, indimenticato "bomber" della nazionale di Sacchi, e Stefano Torrisi, che fu difensore di Torino, Bologna, Parma e Atletico Madrid, erano al loro "esordio" nella struttura di Cesenatico, dove ogni estate si organizzano camp estivi di vari sport, in compagnia di testimonial importanti per vivere anche un momento di crescita. Signori ha già individuato alcune potenziali promesse: "Mi piace lavorare con i ragazzini. Io da diversi anni ho una mia Academy che si muove in tutta Italia, ma essere con un gruppo così grande è diverso, perchè sposta il focus sull’aspetto empatico, sull’amicizia e sul divertimento. Ogni mattina abbiamo comunque cercato di insegnare ai ragazzi alcuni aspetti della tecnica di base, dal palleggio al tiro, dal dribbling all’uno contro uno; devo dire che alcuni sono davvero bravini". I bambini di oggi non ha mai visto giocare Signori e Torrisi dal vivo, tuttavia oggi la tecnologia consente di essere informati e in tempi rapidi: "Grazie a internet e youtube, molti di loro si erano informati su di noi, avevano visto le nostre azioni e i gol più famosi. Questo fa sempre piacere, come avere un contatto diretto e firmare autografi. Abbiamo avuto la fortuna di fare un lavoro bellissimo e che ci piaceva, è giusto essere riconoscenti a chi ci ha visto giocare e ci chiede magari una foto. Sarà triste – conclude Signori –, quando non ce ne chiederanno più".

Stefano Torrisi è molto soddisfatto del camp appena concluso: "La sinergia con Beppe è stata ottima e anche il lavoro qui all’Eurocamp, una struttura molto professionale, con uno staff valido e una organizzazione perfetta. Tutti i ragazzini sono bravi, disciplinati e curiosi. Sebbene gli allenamenti del mattino sotto il sole siano stati faticosi, credo che per tutti, noi compresi, sia stata un’esperienza molto positiva e divertente. Quando eravamo giovani noi, non c’erano queste possibilità, d’estate si giocava per strada, mentre oggi ci sono realtà come Eurocamp, che possono certamente arricchire il bagaglio tecnico, e contemporaneamente far divertire". Beppe Signori e Stefano Torrisi torneranno a Cesenatico tra un mese, nel turno del camp di calcio che va dal 28 luglio al 2 agosto.

Giacomo Mascellani